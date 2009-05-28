Парламент Молдови вдруге спробує обрати Президента

Парламент Республіки Молдова сьогодні повторно обиратиме Президента країни, який замінить на цій посаді комуніста Володимира ВОРОНІНА.

Якщо сьогодні вибори знову будуть провальними, то парламент розпустять і призначать позачергові загальні вибори, передає радіо “Свобода”.

Кандидатом на пост Президента молдовські комуністи повторно висунули прем`єр-міністра Зінаїду ГРЕЧАНУ.

Як повідомлялося, 20 травня під час першої спроби обрати Президента Молдови комуністам не вистачило одного голосу для обрання свого кандидата, З.ГРЕЧАНОЇ, главою держави. Депутати від опозиції голосування бойкотували.