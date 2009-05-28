Поліція розігнала фанатів Барселони ґумовими кулями

Іспанська поліція застосувала ґумові кулі проти фанатів "Барселони", які влаштували заворушення в центрі каталонської столиці з нагоди перемоги їхньої команди у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА над англійським "Манчестер Юнайтед" (2:0). Поліцейські затримали більш як 40 уболівальників. Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними поліції, загалом у центрі Барселони зібралися близько 100 тисяч осіб. Деякі фанати спорудили барикади, стали кидати пляшки та каміння в поліцейських, і охоронці правопорядку для розгону натовпу застосували ґумові кулі.

За інформацією іспанської радіостанції Cadena Ser, уболівальники підпалювали сміттєві контейнери, розбивали вікна та світлофори.

Як зазначає Reuters з посиланням на слова очевидців, кілька осіб зазнали травм і були доправлені до лікарень на машинах "швидкої допомоги". Скільки саме вболівальників було травмовано, не уточнюється.

Два тижні тому поліція затримала в центрі Барселони 45 уболівальників, які святкували перемогу каталонського клубу у фіналі Кубка Іспанії над "Атлетиком" з Більбао.