Форд побив рекорд довголіття Рейгана

Джеральд Форд (Gerald Ford) став найстарішим з президентів США, тих, що нині живуть, і вже покійних. Як повідомляє Ohmy News, Форд, якому 12 листопада виповнилося 93 роки і 121 день, зміг побити своєрідний рекорд президентського довголіття, встановлений раніше Рональдом Рейганом, що прожив 93 роки і 120 днів.

"Я вдячний Творцю за кожен світанок в своєму житті, за всі роки, які він дозволив мені провести разом з моєю дружиною, дітьми і нашими друзями. Проте довге земне існування - ніщо в порівнянні з любов`ю, яку дарують нам близькі", - йдеться в спеціальній заяві Форда, поширеній в кінці минулого тижня.

До Рональда Рейгана рекорд за тривалістю життя колишнього президента був недосяжний протягом 175 років. Він належав Джону Адамсу, що помер в липні 1826 року напередодні 91-річчя.

Джеральду Форду належить і ще один рекорд, який навряд чи буде побитий в осяжному майбутньому. Він єдиний з віце-президентів і президентів США, який не був обраний ні на одну з цих посад, а зайняв їх через обставини, що склалися.

Лента.ру