Газпром до цих пір тримає Польщу на голодному пайку

"Газпром" досі не відновив додаткові поставки газу до Польщі, яка з січня недоотримує близько 25% імпортного газу за контрактом з швейцарським трейдером RosUkrEnergo, співвласником якого є російський газовий монополіст.

Як повідомляє TVN24, відновлення поставок обговорював 27 травня з російським міністром по справам енергетики Сергієм ШМАТКОМ польський віце-прем’єр Вальдемар ПАВЛЯК.

Він нагадав, що польська сторона давно затвердила парафований 8 травня національною PGNIG та "Газпромом" договір про поставку додаткових 1 млрд. кубометрів газу до 30 вересня, чого не зробили до сих пір росіяни.

«Міністр ШМАТКО сигналізував, що згода з російської сторони так само є, значить за кілька днів справа буде позитивно вирішена», - сказав В.ПАВЛЯК журналістам.

Віце-міністр також повідомив, що наступного тижня поїде на економічний форум до Санкт-Петербургу, де зустрінеться з С.ШМАТКОМ. Крім цього він не виключив можливості зустрічі з російським віце-прем’єром Ігорем СЄЧІНИМ та з главою "Газпрому" Олексієм МІЛЛЕРОМ.

В.ПАВЛЯК назвав ключовим для відновлення додаткових поставок внесення змін до Ямальського договору з 1933 року, який визначає умови поставки російського газу територією Польщі до Німеччини.

Глава правління PGNiG Міхал ШУБСЬКИЙ сказав в середу РАР, що не знає причин, чому "Газпром" досі не затвердив раніше парафований договір й не почав поставляти газ.

За повідомленням PGNIG, яким володіє УНІАН, оціночна вартість газу у парафованому контракті з "Газпромом" становить близько 300 млн. доларів. Його остаточна вартість буде визнатись за формулою, в основі якої світові ціни на нафтопродукти.

PGNIG за контрактом з RUE з листопада 2006 року до 2010 року мала отримувати 2,3-2,5 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого В.ПАВЛЯК не виключив можливості підписання нового контракту з «Газпромом» до квітня. Пізніше він та представники PGNIG говорили, що сподіваються на підписання контракту на початку травня.