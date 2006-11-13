Прагнення ”солодкого життя” обійшлося в 75 мільйонів євро
18:37, 13 листопада 2006Світ
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Європа штрафує плюшкіних
Єврокомісія оголосила у понеділок про накладення штрафів на загальну суму близько 75 мільйонів євро на Естонію, Кіпр, Латвію, Словаччину і Мальту.
Ці гроші країни-члени Євросоюзу мусять сплатити в найближчі п`ять років за виявлені у них надлишки запасів цукру, повідомили в прес-службі Єврокомісії.
До держав, які вступають у ЄС, в обов`язковому порядку висувається вимога звільнитися від надмірних запасів продовольства, щоб уникнути дисбалансу на ринку ЄС.
Найбільші суми штрафу - більше 45 і 19 мільйонів євро, відповідно - мають виплатити до бюджету ЄС Естонія і Кіпр.
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