ЄС запровадив безвізовий режим з Барбадосом

Європейський Союз запровадив безвізовий режим з рядом острівних держав Карибського моря та Індійського океану.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, сьогодні заступник міністра закордонних справ головуючої у ЄС Чехії Хелєна БАМБАСОВА і віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО з боку ЄС підписали сьогодні відповідні угоди з Антигуа та Барбуда, Багамськими островами, Сент-Кіттс і Невіс, Маврикієм, Барбадосом і Сейшельськими островами.

Угоди передбачають можливість безвізових подорожей для власників усіх видів паспортів на термін до 3 місяців.

Угоди почнуть застосовуватися вже від сьогодні ще до їх остаточної ратифікації.