У ДТП в Болгарії загинули 15 православних паломників

На півдні Болгарії пасажирський автобус врізався в групу людей на гірській дорозі, 15 людей загинули, більш як 30 дістали поранення і травми. Постраждалих госпіталізовано, стан чотирьох оцінюється як дуже важкий, повідомляє AP.

ДТП сталося в районі міста Ямбол за 260 кілометрів на південний схід від Софії. Автобус перевозив літніх людей для участі в релігійному ярмарку, який міська влада влаштувала сьогодні, в день православного свята Вознесіння Господнього.

Але на крутому спуску водій не впорався з управлінням через відмову гальм, і автобус врізався в групу піших паломників, які прямували на той самий ярмарок. Вони здебільшого й стали жертвами ДТП, з пасажирів автобуса загинули двоє.

Уряд Болгарії оголосив 29 травня національний траур.