Медведєв сумує: українська влада заборонила дивитися в його бік?

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ сподівається, що українська влада перестане орієнтуватися тільки на захід і розвиватиме співпрацю з Росією, зокрема на регіональному рівні.

Про це він сказав під час бесіди з активом ЛДПР, передає РІА «Новости».

Зокрема, кажучи про міжрегіональну співпрацю на просторі СНД, Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що "в Росії були традиційно дуже гарні зв`язки з країнами Співдружності, вони залишаються і зараз". Як приклад він назвав Казахстан і низку двосторонніх проектів.

"Є і негативні приклади", - додав Д.МЕДВЕДЄВ, пояснивши, що "раніше в нас була дуже тісна, просунута співпраця з українськими регіонами".

"Але після зміни влади в Україні ця співпраця була заблокована... І мені говорили губернатори з тієї сторони, що ми, звичайно, розуміємо, але в нас такий сигнал, тому що в нас інший вектор розвитку - у західному напрямі. Це дуже сумно, сподіваюся, що ситуація зміниться", - сказав Президент РФ.