МЗС України відкидає звинувачення Януковича

Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на адресу міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА у тому, що зустріч прем’єра з генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ не відбулась з вини Б.ТАРАСЮКА.

Про це УНІАН сказав начальник Управління державного протоколу МЗС України Олександр МЕДОВНИКОВ.

Він зазначив, що зустріч Т.ДЕВІСА з В.ЯНУКОВИЧЕМ планувалася на 10.00 понеділка, 6 листопада. За словами О.МЕДОВНИКОВА, 3 листопада Кабінет міністрів через свої служби інформував МЗС про те, що запланована на 10.00 ранку зустріч із прем`єром відбутися не може, тому що в графіку прем`єра було покладання квітів до Могили невідомого солдата в зв`язку з річницею звільнення Києва від фашистів.

В зв`язку з цим МЗС вніс корективи в програму і запропонував Кабінетові міністрів можливість зустрічі Т.ДЕВІСА з В.ЯНУКОВИЧЕМ з 11.00 до 12.00 або ж з 14.00 до 15.00. О.МЕДОВНИКОВ зазначив, що ці терміни не були сприйняті в Кабінеті міністрів.

Водночас, в уряді заявили про можливість проведення зустрічі лише о 14.30, що, як відзначив начальник управління, не підходило з багатьох причин. За його словами, планувалося, що зустріч з прем’єр-міністром триватиме одну годину, але, враховуючи, що на 15.00 була запланована зустріч Т.ДЕВІСА з Президентом, а також час, необхідний на переклад та перехід з однієї будівлі в іншу, зустріч могла тривати лише 15 хвилин, що не відповідало рівню.

За словами О.МЕДОВНИКОВА, і українська, і європейська сторони наполягали на повномасштабній зустрічі тривалістю як мінімум одну годину.

Він повідомив, що МЗС радився з членами делегації, які супроводжували Т.ДЕВІСА, і вони поставилися до ситуації з розумінням.

Як повідомляв УНІАН, напередодні прем`єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ заявив, що «завдяки позиції» МЗС, було зірвано його зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ. Зокрема, прем`єр повідомив, що зустріч була зірвана через те, що голова Ради Європи «затримався на ланчі у міністра закордонних справ».

«Це питання міжнародних відносин. І коли сидить людина така несумлінна і безвідповідальна, як Б.ТАРАСЮК, він думає, що В.ЯНУКОВИЧУ робить погано? Він робить погано країні», - відзначив прем`єр. (УНІАН: запланована на 6 листопада зустріч в Києві Т.ДЕВІСА з В.ЯНУКОВИЧЕМ не відбулася. Народний депутат Ганна ГЕРМАН пояснила, що зустріч не відбулася через Б.ТАРАСЮКА. Водночас в офісі Генсека Ради Європи повідомили, що Т.ДЕВІС не зміг зустрітися з В.ЯНУКОВИЧЕМ через зміну планів українського прем`єра, який вирішив взяти участь у церемонії покладення квітів з нагоди звільнення Києва від нацистської окупації).