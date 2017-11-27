В Індії суд скасував вирок про позбавлення волі для членів екіпажу судна, серед яких є українці – ЗМІ

Індійський суд сьогодні звільнив засуджених до 5 років позбавлення волі 35 членів екіпажу американського судна, серед яких є громадяни України.

Як повідомляє Deutsche Welle, Апеляційний суд скасував винесений у 2016 році вирок екіпажу та охоронцям корабля, затриманого ще в 2013 році в територіальних водах Індії.

Серед 35 осіб, окрім українців, є естонці, британці, індійці.

Їхнє судно було затримане індійською береговою охороною поблизу берегів штату Таміл-Наду в жовтні 2013 року. На борту вилучили 35 автоматів та близько 5700 одиниць боєприпасів. Правоохоронці звинуватили екіпаж у незаконному перевезені зброї. Моряки не змогли надати дозвіл на легальне перевезення зброї в індійських територіальних водах.

Читайте такожВ Індії 13 вагонів потяга зійшли з рейок, є загиблі

Як зазначається, індійський суд скасував вирок через брак доказів того, що судно порушило територіальні води Індії або становило будь-яку загрозу. Адвокат моряків заявив, що досі невідомо, чи будуть прокурори оскаржувати винесене рішення у верховному суді Індії. Власник судна - американська компанія AdvanFort - повідомив, що корабель було залучено до операції з боротьби з піратством, а в індійських водах він опинився, коли закінчилося пальне.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2016 року голова правління благодійної громадської організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль» (Одеса) Ганна Муругова заявила, що серед засуджених індійським судом є троє українців: капітан судна – житель Одеси, старший механік – з Іллічевська Одеської області й охоронець – житель Миколаєва.