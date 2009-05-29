У Туреччині впала повітряна куля з туристами: є жертви
08:15, 29 травня 2009Світ
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З 200-метрової висоти
Щонайменше одна людина загинула і семеро дістали різні травми в результаті падіння повітряної кулі з іноземними туристами в Туреччині, повідомляють у п`ятницю місцеві ЗМІ.
Інцидент стався в повіті Аванос туристичного центру Кападокия в центральній частині країни. Повітряна куля, що перевозила туристів, невдовзі після зльоту з невідомих поки причин впала з 200-метрової висоти.
Обставини події і національність туристів з`ясовуються.
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