У Туреччині впала повітряна куля з туристами: є жертви

Щонайменше одна людина загинула і семеро дістали різні травми в результаті падіння повітряної кулі з іноземними туристами в Туреччині, повідомляють у п`ятницю місцеві ЗМІ.

Інцидент стався в повіті Аванос туристичного центру Кападокия в центральній частині країни. Повітряна куля, що перевозила туристів, невдовзі після зльоту з невідомих поки причин впала з 200-метрової висоти.

Обставини події і національність туристів з`ясовуються.

РІА "Новости"