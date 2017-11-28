Під час спецоперації у Грузії могли ліквідувати одного з найбільш розшукуваних у світі терористів

Під час спецоперації в Тбілісі спецпризначенці могли ліквідувати міжнародного терориста Ахмеда Чатаєва, пишуть "Новости Грузии" з посиланням на главу Служби держбезпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.

Читайте такожГрузинський спецназ проводить у Тбілісі антитерористичну операціюЗазначається, що існує підозра, що серед загиблих є Ахмед Чатаєв, однак остаточно це підтвердити зможе лише результат ДНК-експертизи.

Також глава служби держбезпеки прокоментував штурм, який стався у Тбілісі 22 листопада. За його словами, органи отримали оперативну інформацію відносно планування певного "масштабного заходу", який вдалося попередити. Наразі у розслідуванні беруть участь експерти з США, оскільки справа стосується міжнародного тероризму.

"Відносно нових деталей спецоперації поки не можу говорити, проте можу вам сказати, що підключилися наші стратегічні партнери - американська сторона. У них більш досвідчені фахівці, як з експертного, так зі слідчого напрямку", - повідомив Гомелаурі.

Нагадаємо, що контртерористична спецоперація в одному з районів Тбілісі тривала близько 20 годин за участі близько сотні співробітників спецпідрозділів та бронетехніки. Під час штурму загинули троє бойовиків та один спецназівець. Одного чоловіка, що виявився громадянином РФ, вдалося затримати.

Щодо участі у цій справі Чатаєва, він, ніби, прибув до Грузії кілька місяців тому разом із родиною після того, як відповідальність за вибух в стамбульському аеропорту Ататюрка було покладено саме на нього.

Ахмед Чатаєв є громадянином Росії та ватажком одного з осередків терористичного угруповання "Ісламська держава", що веде свою діяльність на території Туреччини. Саме його звинувачують в організації теракту в Стамбульському аеропорту влітку 2016 року. За рік до цього рішенням ООН Чатаєв був визнаний терористом і внесений до списку санкцій осіб, пов'язаних з терористичними організаціями. Того ж року за зв’язок з "Ісламською державою" його внесли і до списку санкцій США.