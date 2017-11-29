У Гаазькому трибуналі підсудний випив отруту після оголошення вердикту

На засіданні Міжнародного трибуналу в Гаазі щодо колишньої Югославії хорватський генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після того, як суд апеляційної інстанції залишив вирок без змін.

Як повідомляє Бі-бі-сі, слухання було призупинено після того, як обвинувачений відкрито прийняв отруту, почувши рішення суду.

Слободан Пральяк – один із шести колишніх лідерів боснійських хорватів, який у 2013 році був засуджений до 20 років позбавлення волі за злочини в Східному Мостарі проти мусульман. Усі шестеро з'явилися в суді для остаточного рішення.

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Почувши, що його вирок залишили без змін, Пральяк сказав судді: "Я прийняв отруту".

В ході засідання він підніс руку до свого рота, нахилив головою назад і проковтнув щось із ємності, в якій, за словами адвоката, була отрута.

Суддя негайно розпорядився призупинити слухання і закликав зберегти склянку Пральяка, з якої він пив. Повідомлялося, що була викликана швидка допомога.

У якому зараз стані Пральяк поки не повідомляється.