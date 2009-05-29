У таборі українських миротворців у Косовому свято

У базовому таборі українських миротворців «Бреза» спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР у Косовому сьогодні провели низку заходів з нагоди Дня миротворця.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник командира українського миротворчого контингенту в Косовому по роботі зі ЗМІ Владислав СЕЛЕЗНЬОВ, командир національної складової миротворчого батальйону підполковник Володимиру ВЕРЕМЧУК, вітаючи морських піхотинців зі святом, подякував їх за сумлінне виконання службових обов’язків, зачитав вітальні адреси від керівництва Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних Сил України, телеграми командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з берегової оборони – начальника військ берегової оборони та побажав успіхів у миротворчій діяльності, здоров’я і благополучного повернення на Батьківщину.

Після цього було зачитано святковий наказ командира частини про заохочення особового складу батальйону за сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди свята. Чотирнадцять миротворців були нагороджені грамотами, а більше ніж 30 військовослужбовців отримали подяки від командира батальйону.

Після завершення урочистого шикування група миротворців рушила у напрямку населеного пункту Каштаньєва, де відбувся традиційний ритуал покладання вінка та квітів до пам’ятника трагічно загиблого у 2000-му році українського військовослужбовця Любомира Товкана.