Іран почав будівництво газопроводу до Європи через Туреччину

Іран почав будівництво газопроводу для транспортування газу до Європи через Туреччину. Про це повідомив керівник економічного відділу іранського посольства в Туреччині Ахмад Нурані, передає Reuters. За його словами, газопровід Pars пройде через Туреччину до Греції, Італії та інших країн Європи. "Інший маршрут може пройти через Ірак і Сирію, потім через дно Середземного моря до Греції й Італії", - сказав А.Нурані.

Він додав також, що Іран хотів би постачати газ для проекту Nabucco, проте ніяких угод не підписано.

Доведені запаси природного газу Ірану перевищують 27,8 трлн куб. м (друге місце в світі після Росії).

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