Більшість білорусів відмовилися об'єднуватися з Росією

Більшість жителів Білорусі виступають категорично проти створення Союзної держави з Росією. Про це, як повідомляє Лента.ру з посиланням на газету "Салiдарнасць", свідчать результати опитування, проведеного білоруським Інститутом стратегічних досліджень (BISS).

За даними дослідження, проти того, щоб Білорусь і Росія сформували державу з єдиною валютою, єдиним президентом і парламентом, виступили 54,8 відсотка респондентів. За союз з Росією висловилися лише 20,4 відсотка опитаних.

При цьому прихильників Союзної держави виявилося значно менше, ніж прихильників вступу Білорусі до ЄС (тезу про приєднання до Євросоюзу підтримали 33,5 відсотка респондентів). Щоправда, більшість білорусів все ж таки висловилися за те, щоб республіка залишалася незалежною державою.

Білоруський опозиційний політик Микола Статкевич, коментуючи підсумки опитування BISS виданню Euromost, висловив думку, що ідея союзної держави спочатку була приречена на провал. "Не працює сама ідея, оскільки вона заявлена, як існування двох країн як рівних. А Росія ніколи не захоче, щоб у Білорусі і в неї були однакові права, - міркує опозиціонер. - А тут вже настає дискримінація".