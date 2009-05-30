В Ірані публічно повісили трьох терористів
Атмосфера в країні вкрай напружена
Сьогодні в Ірані були публічно страчені через повішення троє засуджених за причетність до вибуху в мечеті на південному сході країни, під час якого загинули 25 чоловік і понад 120 дістали поранення, передає Бі-Бі-Сі.
Страта була здійснена в місті Захедан, неподалік від того місця, де й стався вибух.
Засуджені до страти були затримані ще до вибуху за інші злочини.
Офіційні особи Ірану повідомили, що вони зізналися в причетності до добування вибухівки, котру використали при нападі.
Раніше один з іранських чиновників звинуватив США в тому, що вони стояли за цією атакою. Вашингтон спростував ці заяви.
Про відповідальність за цей вибух заявило одно із суннітських воєнізованих угруповань.
Абдель Рауф КЛУНІ, котрий назвався її представником, в інтерв`ю арабському телеканалу "Аль-Арабія" сказав, що метою атаки були працівники іранських спецслужб, які проводили секретну зустріч у мечеті.
Нагадаємо, терорист-смертник влаштував вибух у мечеті Аміра аль-Моменіна у четвер, 28 травня, в місті Захедан на південному сході Ірану (провінція Систан-Белуджистан, що граничить з Пакистаном).
За два тижні в Ірані пройде перший тур президентських виборів і політична атмосфера в країні зараз украй напружена.