Балтійський батальйон готується заступити на чергування по НАТО

Балтійський батальйон, до якого входять бригади Литви, Латвії і Естонії, на навчаннях в Адажі під назвою "Балтійський орел 2009" (Baltic Eagle 2009) "складе іспит" на право стати 14-ю зміною сил швидкого реагування НАТО, повідомляє прес-служба міністерства охорони краю Литви.

Навчання пройдуть з 2 по 17 червня. У них візьмуть участь близько 1100 військовослужбовців.

Організатором навчань є литовська піхотна моторизована бригада "Залізний вовк". Перебіг навчань планують командувачі сухопутних сил країн Балтії.

За навчаннями спостерігатимуть і оцінюватимуть представники трьох країн Балтії, військові радники з Данії, які багато раз брали участь у військових заходах Балтійських країн, а також представники НАТО.

Згідно із сценарієм, батальйон буде відряджений до району військового конфлікту, в якому виконає завдання атаки і оборони. Навчання пройдуть в три етапи: інтеграція сил, польові дії та бойові стрільби.

На відміну від попередніх міжнародних учень такого роду, цього разу батальйон оцінюватиметься в ширшому контексті: всі озброєння і техніка на навчальний полігон прибудуть одночасно, і все виконуватиметься за єдиним сценарієм. Тут використовуватиметься новітнє озброєння - протитанкові ракетні системи третього покоління "Spike", сучасні важковози SISU, автоматичні гвинтівки G36.

"Це буде генеральна репетиція сил швидкого реагування НАТО", - заявив командир Балтійського батальйону полковник-лейтенант Ремігируюс Балтренас.

Балтійський батальйон сформований в 2007 р. на основі міждержавної угоди. Кожна країна відповідає за логістичне забезпечення свого національного контингенту. Його військові виконують спільні операції за єдиними процедурами, проте деяке їх устаткування розрізнюється.

Чотирнадцяте чергування тривалістю півроку як сухопутний компонент сил швидкого реагування НАТО батальйон почне на початку майбутнього року.

РІА "Новости"