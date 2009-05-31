У Ризі проходить парад блондинок

Близько тисячі людей беруть участь у параді блондинок, що проходить у Ризі під гаслом «Зробимо світ світлішим».

Як повідомляє «Газета.ру», блондинки тримають у руках плакати з написами «Go Blonde». Багато хто прийшов на захід із домашніми тваринами.

Минулого тижня президент Латвійської асоціації блондинок Маріка ГЕДЕРТЕ повідомила, що асоціація вирішила організувати парад, оскільки Латвія переживає важку економічну кризу. За її словами, «людям потрібні позитивні емоції». Вона висловила надію, що «цей захід... підніме їм настрій».

Після параду буде проведено бал принцес, на якому буде обрано переможниць у номінаціях: «Блондинка-лідер», «Блондинка-юрист», «Блондинка - модна пані», «Блондинка - журналіст», «Блондинка - ТБ зірка» і «Блондинка - офіціантка».