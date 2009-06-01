Росія спокійна, бо Східне партнерство - це «передбанник» назавжди?

Росія не пропонує альтернативи ініціативі Європейського Союзу «Східне партнерство».

Таку думку УНІАН висловив експерт Інформаційно-аналітичного центру з вивчення суспільно-політичних питань на пострадянському просторі Олександр КАРАВАЄВ (Москва).

«У питанні «Східного партнерства» треба звернути увагу не на обсяги фінансової допомоги, і поточний порядок денний, а швидше на те, що у РФ не виникає зіставної ініціативи щодо модернізації інститутів пострадянської влади і адміністративного управління. Саме це є поле дії багатьох європейських програм», - сказав О.КАРАВАЄВ.

Водночас він вважає, що топ-еліта РФ не висловлює особливих побоювань відносно «Східного партнерства».

За його словами, на перших порах, коли програма тільки оголошувалася, в публічній дискусії були деякі ревнощі - Росію знову не запросили в європейську ініціативу. З другого боку, присутнє і роздратування від двох чинників. По-перше, включення в партнерство Грузії, по-друге, на контрасті слабка зацікавленість європейських структур, перш за все ОБСЄ, в обговоренні ініціативи Президента РФ Дмитра МЕДВЄДЄВА про переговори з укладення нового Договору про європейську безпеку, додав експерт.

На його думку, нині домінує думка, що "партнерство" саме по собі нічим не загрожує, враховуючи невеликий фінансовий обсяг програм.

Також О.КАРАВАЄВ вважає, що сьогодні складно говорити про перспективи цієї ініціативи, оскільки вона тільки стартувала і вже викликала масу суперечок.

Він зазначив, що єврооптимісти вважають, що в нинішніх умовах кризи і зокрема кризи розширення ЄС, сусідів Європи все одно не можна залишати в підвішеному стані, тому "Східне партнерство" може зіграти комплексну роль - просувати глибше інституційні зміни в країнах потенційних кандидатах на членство в ЄС. Також взаємний доступ до ринків, поглиблена зона вільної торгівлі, візові пільги, спільна енергетична політика - все це можна розвивати і без вступу до ЄС, вважає експерт.

О.КАРАВАЄВ зазначив, що з другого боку, коли буде досягнуто цей результат - вступ в ЄС - ніхто не знає. «Тому, багато хто, тим більше євроскептики, переконані, що "Східне партнерство" є не більше ніж бюджетним замінником, сурогатом членства в ЄС. Своєрідним “передбанником” назавжди. В якості головного аргументу наводять приклад Туреччини, що далеко просунулася на шляху євростандартів, але так і залишилася на Сході», - сказав О.КАРАВАЄВ.