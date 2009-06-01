Болгарський мер загинув на зйомках «Останнього героя»

Учасник болгарського реаліті-шоу «Залишитися в живих» помер під час зйомок, що проходять на одному з Філіппінських островів у Тихому океані.

Причиною смерті 53-річного Нончо Воденічарова став серцевий напад. Лікарі намагалися врятувати життя болгаринові, проте незважаючи на їх зусилля чоловік помер. Продюсери телешоу заявили, що за результатами обстеження лікарів, яке регулярно проходять конкурсанти, Воденічаров був визнаний повністю здоровим.

За інформацією болгарського видання The Sofia Echo, померлий Воденічаров в різні роки життя був каскадером і співаком, а останнім часом був мером міста Раднево на півдні Болгарії.

Газета.ру