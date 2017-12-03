Біля берегів Південної Кореї зіткнулися два судна: щонайменше 13 загиблих

У Південній Кореї зіткнулися танкер і риболовецьке судно, в результаті чого загинуло щонайменше 13 осіб, повідомляє "112 Україна" з посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

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Повідомляється, що зіткнення сталося 3 грудня о 6:12 за місцевим часом.

"9-тонне південнокорейське судно, яке перевозило двох членів екіпажу і 20 пасажирів, зіткнувся з 336-тонним танкером", – йдеться в повідомленні.

За даними південнокорейської берегової охорони, кількість жертв зіткнення між рибальським судно і танкером біля узбережжя Інчхон становить щонайменше 13 осіб. Ще двоє осіб вважаються зниклими безвісти.

У виданні зазначили, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін за годину після зіткнення провів прес-конференцію, на якій оголосив про початок рятувальної операції.