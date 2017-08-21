Есмінець США зіштовхнувся із нафтовим танкером біля берегів Сінгапуру

Ракетний есмінець США USS John S McCain біля берегів Сінгапуру зіштовхнувся із нафтовим танкером Alnic MC, який ходить під прапором Ліберії.

Про це повідомляє Сьомий флот США на сторінці в Twitter.

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Зіткнення сталося о 06:24 за місцевим часом (00.24 за київським), коли військовий корабель заходив у порт в Сінгапурі.

Есмінець "Джон Маккейн" отримав пошкодження корми, однак про його масштаби не повідомляється. На місці ведуться пошуково-рятувальні роботи.

#USSJohnSMcCain involved in collision with a merchant vessel while east of the Strait of Malacca. Updates to follow. https://t.co/6bHUovT8eIpic.twitter.com/EVcYjHwXah — 7th Fleet (@US7thFleet) August 20, 2017

Нагадаємо, 17 червня американський есмінець USS Fitzgerald (DDG 62) зіштовхнувся із торговельним судном. При розборі пошкодженої частини есмінця "Фітцджеральд" військові виявили тіла семи моряків, які вважалися зниклими без вісті.