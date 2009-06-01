Паризькі диспетчери втратили надію на порятунок аеробуса Air France

Співробітники авіадиспетчерської служби паризького аеропорту "Шарль де Голль" повідомили, що втратили надію на те, що літак Air France, який вилетів з Ріо-де-Жанейро, міг уціліти. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на AFP. На борту аеробуса A330-200 знаходяться 216 пасажирів і від 12 до 15 членів екіпажа. Він мав прилетіти до Парижа в 12:10 за київським часом.

Загін бразильських ВПС проводить пошуково-рятувальні роботи в районі острова Фернанду-ді-Норонья, розташованого приблизно за 350 кілометрів від північно-східного узбережжя Бразилії. Відомо, що радар, що знаходиться на півдорозі між Бразилією і Францією (острів Сал, республіка Кабо-Верде), не зафіксував проходження літака.

Аеробус пропав з екранів радарів у понеділок, 1 червня, близько 09:00 ранку за київським часом. Він слідував рейсом 447 з Ріо-де-Жанейро.