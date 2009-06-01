У Москві викрали 19-річного сина віце-президента компанії «Роснефть»

Сьогодні стало відомо, що в Москві викрали 19-річного сина віце-президента компанії "Роснефть" Михайла Ставського.

Про це написала "Новая газета". Деякі деталі того, що відомо із цього приводу, повідомив «Эхо Москвы» автор публікації, кримінальний репортер видання Сергій Канєв.

Сергій Канєв відзначив, що оперативники відпрацьовують зараз декілька версій події. Зокрема, заручника могли захопити, щоб примусити його батька піти на якісь поступки в бізнесі, або зовсім залишити пост віце-президента "Роснефти". У прес-службі "Роснефти" цю інформацію не коментують. У силових відомствах підтвердили, що за фактом викрадення людини порушена кримінальна справа. Ведеться пошук злочинців