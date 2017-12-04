Шість цивільних загинули внаслідок нападу смертника в Афганістані

В результаті нападу терориста-смертника в Афганістані загинуло шестеро цивільних осіб, ще 13 людей отримали поранення.

Напад був скоєний у неділю, 3 грудня, у місті Джелалабаді, яке є столицею провінції Нангархар на сході Афганістану, пише Deutsche Welle.

Терорист смертник з "поясом шахіда" рухався на начиненому вибухівкою мотоциклі та підірвав себе поряд зі стадіоном у Джелалабаді, де саме відбувався захід на підтримку президента Афганістану Ашрафа Гані.

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Як повідомили представники адміністрації провінції Нангархар, серед загиблих є жінки та дитина.

Відповідальність за напад поки що не взяло на себе жодне з терористичних угруповань.

Протягом останніх 48 годин цей випадок став вже четвертим вибухом у Джелалабаді. Напередодні, 2 грудня, у результаті трьох вибухів у місті, що сталися поблизу приватної телерадіокомпанії, загинуло двоє представників служб безпеки країни, ще семеро осіб отримали поранення.