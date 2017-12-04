США перекинули в Південну Корею 12 винищувачів п'ятого покоління

США направили в Південну Корею 12 винищувачів п'ятого покоління F-35, F-22 для участі у військових навчаннях Vigilant ACE.

Усього в маневрах мають взяти участь до 230 літаків і 12 тис. військовослужбовців, повідомляє РБК з посиланням на Younhap.

У Південну Корею було направлено по шість винищувачів кожного типу. Крім того, ще десять винищувачів F-35B будуть приймати участь у навчаннях із авіабаз США в Японії.

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Крім новітніх винищувачів п'ятого покоління в навчаннях візьмуть участь кілька десятків винищувачів більш старого типу, F-15C і F-16, два стратегічних бомбардувальника B-1B Lancer і шість літаків радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.

Свої літаки для участі в навчаннях надасть також Південна Корея.

Younhap зазначає, що це рекордна кількість винищувачів новітніх моделей, побудованих за технологією "стелс", що беруть участь у навчаннях в Південній Кореї. У Міноборони країни заявили, що спільні навчання спрямовані на вдосконалення всепогодного, денного та нічного взаємодії повітряних сил Південної Кореї і США".