Зниклий A330 упав посередині океану

Зона зникнення лайнера Airbus A330-200 завширшки кілька десятків морських миль локалізована в Атлантиці на півдорозі від Бразилії до берегів Африки, передає агентство Франс Прес з посиланням на заяву голови авіакомпанії Air France Пьера-Анрі Гуржеона.

"Катастрофа, з якою ми зіткнулися, відбулася на півдорозі від бразильських до африканських берегів, це ділянка в кілька десятків морських миль (одна морська миля рівна 1,85 кілометра)", - цитує РІА “Новости” слова Гуржеона на прес-конференції в паризькому аеропорту ім. Шарля де Голля.

За його словами, вся компанія Air France "убита" нещастям, і керівництво зробить все можливе, щоб матеріально допомогти родичам зниклих.