Росіяни рятують заощадження, скуповуючи житло в Лондоні

Багаті росіяни, які намагаються врятувати свої накопичення, стали одним з каталізаторів активізації ринку елітного житла в Лондоні, на якому вперше за останні 18 місяців не тільки збільшилася кількість операцій, а й помітно зросли ціни, зазначається у звіті консалтингової компанії Knight Frank.

Як пишуть аналітики, перші ознаки зростання цін у столиці Великої Британії намітилися ще в квітні, коли вартість елітної нерухомості збільшилася на 0,4%. Проте з повним правом експерти змогли заговорити про позитивну динаміку на ринку тільки в травні.

Зокрема, свідчать результати дослідження, травень став найактивнішим місяцем для сегменту дорогих квартир і особняків у Лондоні - кількість операцій підвищилася більш ніж на третину, а вартість елітної нерухомості зросла на 1,8%.

"Більшість операцій проходять у діапазоні між 1 і 3 мільйонами фунтів, причому найчастіше покупці шукають або квартири з двома спальнями, або середнього розміру сімейні особняки. Зазвичай, вони приділяють особливу увагу якості нерухомості, вибираючи найкраще на ринку - житло на престижних вулицях, а не на перших поверхах тощо", - цитує звіт РІА “Новости”.

Водночас, наголошують фахівці консалтингової компанії, завдяки інвесторам з Росії, збільшується і активність на самісінькій "верхівці" сегменту елітного житла в Лондоні, де нерухомість коштує не менше 10 мільйонів фунтів.

"Навіть там стає жвавіше через росіян, які вирішили спробувати зберегти свої статки, купуючи нерухомість у кращих місцях", - зазначено в дослідженні.