ЗМІ: Анджеліна Джолі хоче повернути Бреда Пітта

Вже більше року пройшло з того моменту, як Анджеліна Джолі і Бред Пітт оголосили про розлучення. Весь цей час подружжя перебувало в дуже напружених відносинах, оскільки Джолі наполягає на одноосібної опіки над дітьми, а Пітт - на спільній.

Читайте також"Це дуже важко": Джолі розповіла, що підштовхнуло її до розлучення з Піттом

Кілька західних ЗМІ повідомили, що Анджеліна вважає, що зробила помилку, розлучившись з Бредом, і тепер хоче помиритися з ним. За словами інсайдерів, Пітт не прагне відновити стосунки з екс-дружиною, оскільки не довіряє їй. Джерела таблоїду InTouchWeekly і зовсім стверджують, що Бред шкодує про розлучення з Дженніфер Еністон, пише "Сегодня".

Нагадаємо, що їхній шлюб розпався після того, як у Пітта на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" зав'язався роман з Джолі.

Після розлучення з Джолі Бред вибачився перед Еністон за те, що зрадив її. І акторка, до речі, пробачила йому.