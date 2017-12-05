Прийшла в політику рішуче: Собчак після виборів президента РФ зібралася в Держдуму

Телеведуча Ксенія Собчак, яка заявила про намір балотуватися в президенти Росії, в інтерв'ю телеканалу «Дождь» повідомила, що збирається створити політичну партію після виборів.

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«Моя роль людини, яка, показавши такий результат рядком «проти всіх», потім може сформувати великий рух, партію, яка вже потім зможе брати участь у думських виборах. Руху, якого так довго не було в Росії», - сказала Собчак.

Вона зазначила, що прийшла в політику серйозно і розраховує, що підтримка, яку вона отримає на виборах, стане «відправною точкою великого правого руху».

Раніше Ксенія Собчак назвала мету свого висування в президенти.

«Моя мета — не стати президентом Росії, моя мета — говорити про проблеми, про які зараз мовчать», — заявила вона на відкритті свого штабу в Ростові-на-Дону в середу.