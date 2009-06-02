У Атлантичному океані знайшли уламки літака

Уламки, зокрема крісла з літака, виявлені в Атлантичному океані в 650 кілометрах від узбережжя Бразилії – у ймовірному районі падіння А330-200 компанії Air France, передає агентство Рейтер з посиланням на ВПС Бразилії. "Серед іншого, виявлено пасажирське крісло літака, дрібні білі деталі, оранжевий буй і сліди масла і гасу", - повідомив журналістам полковник Жоржі Амарал. Окремі уламки знаходяться один від одного на відстані 60 кілометрів.

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