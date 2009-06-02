Встановлене точне місце падіння літака Air France

18:00, 02 червня 2009
Світ
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Звідти надійшли автоматичні повідомлення

Встановлено точне місце падіння літака Airbus-330 компанії Air France, який зазнав катастрофи

Як повідомляє Газета.ру, про це повідомив президент консультативно-аналітичного агентства «Безпека польотів», член правління Всесвітнього фонду безпеки польотів Валерій ШЕЛКОВНИКОВ.

«Точні координати місця падіння літака знаходяться в точці 03 град. 57` північної широти і 030 град 37` західної довготи. Звідти в службу відстежування польотів авіакомпанії Air France були передані автоматичні повідомлення про коротке замикання, розгерметизацію, численні відмови бортових комп`ютерів і систем», - сказав В.ШЕЛКОВНИКОВ.

Найближче до цієї точки велике місто на північному сході Бразилії – Форталеза, розташоване на березі Атлантичного океану.

Як повідомлялося, рейс Air France AF447 вилетів з міжнародного аеропорту Ріо-де-Жанейро імені Тома Жобіма минулої неділі і мав приземлитися в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля вдень у понеділок, проте зв`язок з літаком було втрачено через чотири години після вильоту. Сьогодні ВПС Бразилії повідомили про виявлення уламків, зокрема літакових крісел, які можуть належати зниклому авіалайнеру.

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