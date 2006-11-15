Ватикан звинуватив США в нелюдяності

Високопоставлений представник Ватикану назвав план США будівництва стіни уздовж державного кордону з Мексикою "нелюдяним", передає AP.

"З жалем доводиться визнати, що в світі, який з радістю зустрів падіння Берлінської стіни, зводяться нові стіни, розділяючи сусідні райони, міста і країни", - заявив кардинал Ренато Мартіно (Renato Martino), який очолює напрям в роботі святійшого престолу щодо допомоги переселенцям.

Виступаючи у вівторок з презентацією щорічного звернення Папи Римського Бенедикта XVI, присвяченого проблемам мігрантів, кардинал закликав США дозволити більшій кількості іноземців приїздити до країни на законних підставах. Мартіно також висловив підтримку священикам у Сполучених Штатах і Мексиці, які висловлюються проти "нелюдяного" проекту пспорудження на кордоні між двома державами стіни.

Нагадаємо, що 26 жовтня президент США Джордж Буш підписав закон про зведення додаткових захисних споруд на ділянці кордону з Мексикою завдовжки в 1100 кілометрів. "На жаль, США протягом багатьох десятиліть не могли забезпечити належного контролю над своїм південним кордоном, тому весь цей час рівень нелегальної імміграції був такий високий", - заявив тоді глава Білого дому.

За даними AP, на даний час у Сполучених Штатах проживає близько 11 мільйонів мексиканців, у половини з яких відсутні необхідні документи.

Лента.ру