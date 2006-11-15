Воскове весілля Пітта і Джолі не відбудеться

Знаменитий музей воскових фігур мадам Тюссо відмовився від свого наміру виставити на загальний огляд в готелі Venetian resort у Лас-Вегасі композицію, що демонструє одруження Анджеліни Джолі і Бреда Пітта. Як повідомляє AP, керівництво музею мало намір таким чином представити нову фігуру Джолі, перша експозиція якої повинна мала відбутися 15 листопада.

У якості "гостей" на імпровізованому весіллі мали бути воскові Джордж Клуні, Френк Сінатра, Елвіс Преслі, Багсі Сігал, Бен Аффлек і Лучано Паваротті.

Причиною відмови від початкових планів став протест, заявлений від імені Бреда Пітта. "Як представниця Бреда, я вважаю намір музею зобразити подію, якої ніколи не було насправді, неприпустимим", - заявила журналістам офіційна представниця актора Синді Гардженті. Вона підкреслила, що самі актори нічого не знали про майбутню виставку.

У свою чергу, керівник музею воскових фігур у Venetian resort Едріан Джонс підкреслив, що "мадам Тюссо дуже цінувала хороші відносини зі знаменитостями, тому було ухвалено рішення уникнути можливого конфлікту".

Лента.ру