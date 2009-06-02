Бурджанадзе подала в суд на Саакашвілі

Екс-спікер парламенту Грузії, лідер опозиційної партії "Демократичний рух – Єдина Грузія" Ніно БУРДЖАНАДЗЕ подала сьогодні до суду позов проти Президента Михайла СААКАШВІЛІ "за компрометацію честі, гідності і ділової репутації".

Як передає ІТАР-ТАРС, про це сама Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявила сьогодні на мітингу опозиції перед парламентом країни.

Вона повідомила, що "позов від її імені в міськсуд Тбілісі подали її адвокати". Н.БУРДЖАНАДЗЕ відзначила, що "вона вимагає від СААКАШВІЛІ довести або спростувати наклепницькі звинувачення про те, що вона фінансується з Росії і має певні зобов`язання перед тими, хто її фінансує з РФ".

Н.БУРДЖАНАДЗЕ заявляє, що не "плекає особливих надій на те, що грузинський суд зможе винести незалежну і справедливу ухвалу за даним позовом, тому у разі потреби звернеться до Страсбурзького суду".