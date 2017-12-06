Влада Берліна виділила мільйон євро, щоб примирити нічні клуби і борців за тишу

З 2011 року в Берліні закрили близько 170 нічних клубів через позови від місцевих жителів. Люди, що скаржаться на гучну музику, майже завжди виграють у суді. Тепер ситуація може змінитися на користь клубної культури: влада міста виділила €1 млн на поліпшення звукоізоляції, передає Comma з посиланням на Der Tagesspiegel.

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Бюджет передбачає ущільнення вікон клубів та сусідніх будинків, звукопоглинальні установки усередині закритих приміщень і звукові бар'єри для відкритих майданчиків.

Поки невідомо, як саме будуть розподілятися кошти, але рішення вже похвалила Берлінська клубна комісія. «В густонаселеному місті, де приватна власність знаходиться так близько до музичних майданчиків, інвестиції в звукопоглинання забезпечать мирне співіснування», — каже представник комісії Лутс Лайхсенрінг.

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