ЗМІ: Київ перетворюється в одну з європейських столиць техно

На початку 2017 року популярний німецький музичний портал Electronic Beats включив Київ у десятку кращих напрямків для техно-туристів: у 2017's Top 10 Must-Visit Rave Destinations українська столиця випередила Варшаву, Лісабон і Мехіко, пише у свіжому номері журнал Новое время.

Київ дійсно останнім часом вважається одним із найбільш привабливих міст Європи для любителів електронної музики, і в цьому плані його все частіше порівнюють із Берліном. Тепер про київські техно-вечірки з першокласними діджеями і численною розігрітою публікою пише світова преса - від профільних молодіжних видань до таких мастодонтів, як одна з найстаріших газет Великобританії - авторитетна The Guardian.

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Closer, Rhythm Buro і Острів - ключові учасники української техно-революції, про яку вже другий рік пишуть світові ЗМІ. Але список не був би повним без рейвів Схема, які також часто згадує західна преса.

У Берліні клубна діяльність - це ціла індустрія з великою історією, один із стовпів економіки. А у нас клубне життя не просочилася грошима

Якщо Схема - найбільш андеграундне з київських техно-заходів, то фестиваль Острів - наймасштабніший. У цьому році, за даними організаторів, він зібрав близько 5 тис. осіб.

Тим часом множаться нові учасники техно-революції - київський простір Plivka і вечірки Osnova, одеський клуб Port, тернопільський фестиваль Гамселить, дніпровський клуб Модуль і вечірки команди Textura у Львові.

До популярного порівняння Києва з європейською столицею техно Берліном організатори київських заходів ставляться скептично: за словами одного з них, у п'ятницю та суботу в Києві відбувається не більше вечірок, ніж у Берліні в понеділок або вівторок.

Київські рейви відрізняються від європейських тим, що тут менше розмовляють на танцполі і більше танцюють, а атмосфера дійсно тепліше і чистіше - Берлін якщо і був таким, то в далеких нульових.

“В Берліні клубна діяльність - це ціла індустрія з великою історією, один із стовпів економіки. А у нас клубне життя не просочилося грошима. Воно живе, дике, вирощене пристрастю справжніх фанатів, і ця первородність - наша головна перевага", - стверджує Віра Логданіді, вона ж dj Vero.