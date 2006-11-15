ЄС змінює правила провезення валюти на кордонах

З 15 червня 2007 року всі пасажири при вильоті або прильоті в країни-члени Євросоюзу мають в обов`язковому порядку декларувати наявну валюту понад 10 тисяч євро.

Про це, як передає РІА «Новости», повідомив держсекретар Бельгії по боротьбі з ухиленнями від сплати податків Ерве ЖАМАР.

"Головною метою цієї регламентаційної вимоги, яку було прийнято за рекомендацією Європи, є боротьба проти тероризму і відмивання грошей", - заявив чиновник.

"Але очевидно, що й боротьба з податковим шахрайством буде також полегшена", - додав він.

У лютому 2005 року міністри фінансів держав ЄС прийняли рішення обмежити 10 тисячами євро вільне ввезення в ЄС фізичними особами наявної валюти.