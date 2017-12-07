Дочка Кадирова відкрила магазин з інтимними товарами, запропонувавши жінкам Чечні бути сміливішими

Дочка керівника Чечні Рамзана Кадирова, Айшат, відкрила магазин жіночої еротичної білизни та інтимних аксесуарів. Тема сексу в Чечні табуйована, і магазин рекламується серед обмеженого кола людей, повідомляє Бі-бі-сі.

В кінці листопада в центрі Грозного відбулося урочисте відкриття бутіка жіночої білизни і аксесуарів для інтимного життя "A Lady". Про прийом написали кілька популярних чеченських блогерів.

Власниця бутіка - Айшат Кадирова, 18-річна дочка глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова. Вона вже керує будинком ісламської моди Firdaws і тримає кондитерську у торговому центрі, поруч із цією кондитерською і відкрився бутік із білизною.

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"Будуар твоїх таємниць. Будь сміливіше... Тільки між нами..." - такий опис асортименту магазину в його закритому акаунті в Instagram. У мультибрендовому бутіку продаються відомі європейські та американські марки жіночої білизни.

Також у магазині можна придбати інтимну косметику. В акаунті бутіка рекламується масажний крем, який дозволяє "спробувати партнера на смак". Там же можна придбати гель для вагіни, батоги, маски та інші аксесуари.

У бутіка немає офіційного сайту, є тільки закритий акаунт у Instagram - @Ladya_boutique. Подивитися асортимент магазину в інтернеті можна, лише якщо адміністратор облікового запису дозволить користувачеві доступ до нього. Зараз на аккаунт підписані вже 19,5 тисяч осіб.

Тема сексу в Чечні вважається табу. Чоловіки не торкаються своїх дружин в присутності іншої людини, подружжя не називають по імені один одного при сторонніх, в деяких сім'ях чоловік з дружиною навіть не розмовляють один з одним перед батьками, тому що це вважається натяком на їхню близькість.

Рамзан Кадиров позиціонує себе як послідовник традиційних ісламських цінностей. Він неодноразово публічно виступав проти сексуальної освіти у школах і говорив про необхідність стриманої поведінки жінок на публіці. Так, у 2011 році в інтерв'ю "Комсомольській правді" він говорив, що дівчата через відвертий одяг, "якщо буде розпусність", "потраплять у пекло".

Як повідомляв УНІАН, у вересні понад 30 геїв з Чечні, що переховувалися в Росії, отримали притулок в Канаді.