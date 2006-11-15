Буш прилетів до Москви поснідати з Путіним
14:18, 15 листопада 2006Світ
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Глави держав поспілкуються в аеропорту
Літак президента США Джорджа Буша приземлився в московському аеропорту "Внуково-2", повідомляє Лента.ру.
Американського лідера у супроводі дружини Лори Буш зустріли президент Росії Володимир Путін з дружиною.
Глави держав і перші леді поспілкуються за неформальним сніданком, який триватиме близько години і пройде в будівлі аеропорту.
За інформацією РІА Новости, лідери двох країн, швидше за все, обговорять питання вступу Росії до СОТ, ситуацію в Іраку і навколо іранської ядерної програми.
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