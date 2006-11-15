Буш прилетів до Москви поснідати з Путіним

Літак президента США Джорджа Буша приземлився в московському аеропорту "Внуково-2", повідомляє Лента.ру.

Американського лідера у супроводі дружини Лори Буш зустріли президент Росії Володимир Путін з дружиною.

Глави держав і перші леді поспілкуються за неформальним сніданком, який триватиме близько години і пройде в будівлі аеропорту.

За інформацією РІА Новости, лідери двох країн, швидше за все, обговорять питання вступу Росії до СОТ, ситуацію в Іраку і навколо іранської ядерної програми.