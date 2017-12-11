Вибух у Нью-Йорку: вибухівка була прикріплена до підривника (відео)
За попередніми даними, при вибуху в Нью-Йорку постраждали щонайменше дві людини: підривник і випадковий перехожий.
У людини, яка влаштувала вибух на автовокзалі на Манхеттені, вибухівка була прив'язана до тіла. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
На думку співробітників правоохоронних органів, "вибух був умисною дією", передає NBC News. При цьому в поліції підкреслили, що саморобна бомба вибухнула або передчасне, або частково.
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До розслідування інциденту підключився підрозділ ФБР, який займається тероризмом.
За попередніми даними, при вибуху постраждали щонайменше дві людини: підривник і випадковий перехожий. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Sky News.
За даними офіцера поліції, постраждав сам підривник, який здійснив вибух саморобного пристрою, а також один із випадкових перехожих.
Зловмисник затриманий.
У той же час, повідомляється, що до місця подій стягують військових і продовжують приїжджати «швидкі».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на автобусній станції біля Таймс-сквер у Нью-Йорку стався вибух. Автостанція є найбільшою в США, вона обслуговує 65 млн. осіб щорічно.
UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5— News_Executive (@News_Executive) December 11, 2017