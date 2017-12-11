Вибух у Нью-Йорку: вибухівка була прикріплена до підривника (відео)

У людини, яка влаштувала вибух на автовокзалі на Манхеттені, вибухівка була прив'язана до тіла. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

На думку співробітників правоохоронних органів, "вибух був умисною дією", передає NBC News. При цьому в поліції підкреслили, що саморобна бомба вибухнула або передчасне, або частково.

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До розслідування інциденту підключився підрозділ ФБР, який займається тероризмом.

За попередніми даними, при вибуху постраждали щонайменше дві людини: підривник і випадковий перехожий. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Sky News.

За даними офіцера поліції, постраждав сам підривник, який здійснив вибух саморобного пристрою, а також один із випадкових перехожих.

Зловмисник затриманий.

У той же час, повідомляється, що до місця подій стягують військових і продовжують приїжджати «швидкі».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на автобусній станції біля Таймс-сквер у Нью-Йорку стався вибух. Автостанція є найбільшою в США, вона обслуговує 65 млн. осіб щорічно.