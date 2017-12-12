Другий новітній американський есмінець зламався при випробуваннях

У американського есмінця USS Michael Monsoor, другого корабля новітнього типу Zumwalt, під час випробувань 4 грудня виникли проблеми з електросистемою. Про це повідомляється на сайті Військово-морського інституту США.

Читайте такожУ США випробовують найбільший в історії американських ВМС есмінець (відео)У повідомленні уточнюється, що на кораблі зламався гармонійний фільтр, що захищає обладнання від перепадів напруги.

Ще в одного новітнього американського ракетного есмінця DDG-1000 Zumwalt в кінці минулого року виникли «інженерно-технічні проблеми» під час проходження Панамського каналу.

Три есмінці, серед яких два вже пошкоджені, були побудовані в рамках програми, яка обійшлася в $22,4 млрд.