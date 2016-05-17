ВМС США цього тижня отримають найбільший у своїй історії есмінець
Найбільший з коли-небудь побудованих есмінців Zumwalt буде переданий ВМС США 20 травня.
Про це повідомила в понеділок телекомпанія ABC з посиланням на представників військового відомства, передає ТАСС.
Церемонія передачі корабля водотоннажністю 15 тис. т відбудеться в Баті (штат Мен), де він був побудований на верфі Bath Iron Works.
Довжина корпусу есмінця досягає 200 м. "Оскільки у есмінця дуже незвичайні форми корпусу і надбудови, його буде в 50 разів важче знайти, ніж звичайний корабель", - зазначила телекомпанія. Корабель має потужне ракетне та артилерійське озброєння. Він також оснащений новими радаром і сонаром.
Читайте такожУ США випробовують найбільший в історії американських ВМС есмінець (відео)
За рахунок широкого застосування автоматизованих систем екіпаж корабля буде набагато меншим за чисельністю, ніж на інших есмінцях. Вартість будівництва цього першого з трьох кораблів склала $4,4 млрд. Портом приписки есмінця буде Сан-Дієго (штат Каліфорнія).