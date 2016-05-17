ВМС США цього тижня отримають найбільший у своїй історії есмінець

Про це повідомила в понеділок телекомпанія ABC з посиланням на представників військового відомства, передає ТАСС.

Церемонія передачі корабля водотоннажністю 15 тис. т відбудеться в Баті (штат Мен), де він був побудований на верфі Bath Iron Works.

Довжина корпусу есмінця досягає 200 м. "Оскільки у есмінця дуже незвичайні форми корпусу і надбудови, його буде в 50 разів важче знайти, ніж звичайний корабель", - зазначила телекомпанія. Корабель має потужне ракетне та артилерійське озброєння. Він також оснащений новими радаром і сонаром.

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За рахунок широкого застосування автоматизованих систем екіпаж корабля буде набагато меншим за чисельністю, ніж на інших есмінцях. Вартість будівництва цього першого з трьох кораблів склала $4,4 млрд. Портом приписки есмінця буде Сан-Дієго (штат Каліфорнія).