В ЄС немає інформації щодо проблем України з оплатою російського газу
17:13, 04 червня 2009Світ
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Коментувала комісар Євросоюзу
Комісар Євросоюзу з торгівлі Кетрін ЕШТОН заявляє, що не має в своєму розпорядженні інформації щодо проблем України при оплаті російського газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.
«Немає у мене якоїсь інформації про те, що нині є якісь проблеми з небезпекою виплати», - сказала К.Ештон.
Вона зазначила, що ЄС знає про занепокоєння Росії з цього питання, тому голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підтримують постійний контакт.
За її словами, є політичні питання, хоча Євросоюз наполягає, що ця проблема потребує комерційних рішень.
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