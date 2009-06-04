В ЄС немає інформації щодо проблем України з оплатою російського газу

Комісар Євросоюзу з торгівлі Кетрін ЕШТОН заявляє, що не має в своєму розпорядженні інформації щодо проблем України при оплаті російського газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

«Немає у мене якоїсь інформації про те, що нині є якісь проблеми з небезпекою виплати», - сказала К.Ештон.

Вона зазначила, що ЄС знає про занепокоєння Росії з цього питання, тому голова Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ і прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН підтримують постійний контакт.

За її словами, є політичні питання, хоча Євросоюз наполягає, що ця проблема потребує комерційних рішень.