Знайдені в Атлантиці уламки не належать лайнеру Air France

Уламки, знайдені напередодні в Атлантичному океані, не належать зниклому лайнеру Air France, повідомили представники ВПС Бразилії. За словами бригадира ВПС Рамона Боржеса Кардозо, "жодних частин літака знайдено не було", передає Бі-бі-сі.

Раніше повідомлялося, що бразильські пошукові команди виявили місце падіння аеробуса компанії Air France в Атлантичному океані і розпочали піднімати уламки. Останків загиблих виявлено не було, так само як і "чорних скриньок", які, швидше за все, поховані глибоко під водою.

Поки невідомо, що за уламки були знайдені рятувальниками.

Тим часом з`явилася версія, згідно з якою причиною катастрофи літака могла стати несправність приладів вимірювання швидкості. За неофіційними даними, експерти, катастрофи, що займаються розслідуванням, перевіряють версію про збій саме цих систем.

Нагадаємо, 1 червня 2009р. літак Airbus A330-200 авіакомпанії Air France, що виконував рейс з Ріо-де-Жанейро до Парижа, зник з екранів радарів біля берегів Бразилії. Літак потрапив у зону турбулентності, став посилати сигнали про електричні несправності. До останнього моменту залишалася надія, що у літака просто вийшли з ладу засоби зв`язку.

Проте після того, як у визначений час літак не приземлився в аеропорту, авіакомпанія офіційно оголосила про зникнення свого лайнера. На борту літака знаходилися 228 осіб.

РБК