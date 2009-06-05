Freedom House зарахувала Росію до авторитарних держав

Американська неурядова організація Freedom House вважає, що Китай, Іран, Росія і Венесуела є авторитарними державами, які використовують свої багатства і вплив для підриву глобальної демократії і верховенства закону.

Відповідний звіт підготовлено цією американською неурядовою організацією до 20-річчя придушення китайською владою виступів активістів руху за демократію на площі Тяньаньмень, передає Бі-Бі-Сі.

Автори документу, обнародуваного під назвою «Підрив демократії: Авторитарні країни XXI століття», стверджують: виклик, який ці держави кидають західним демократичним інститутам, перевершує "за своєю похмурістю" період холодної війни, оскільки ці країни інтегровані в глобальну економіку і світові інститути, а також впливають на прийняття політичних рішень на міжнародній арені.

"Політики, судячи з усього, не можуть правильно оцінити небезпеку, яку становлять ці авторитарні системи XXI століття для демократії і верховенства закону в усьому світі", - вказано в звіті, в основу якого лягли результати дослідження, проведеного аналітиками Freedom House і радіостанціями "Вільна Європа"/Радіо "Свобода" і "Вільна Азія".

Названі в списку країни звинувачуються в тому, що вони "активно підривають демократію, як усередині своїх кордонів, так і за їх межами".

"Авторитарні режими знецінюють міжнародні норми і стандарти, вироблені демократичним світом за останні декілька десятиріч, загрожуючи експортом нестабільності і порушень, які породжують їх системи", - йдеться в документі.

У звіті зазначається, що Китай з його сильною виробничою і торговою базою, а також багаті на нафту Іран, Росія і Венесуела мають багато спільного, попри відмінність їх політичних систем та історії.

Авторитарні капіталістичний Китай і Росія будують системи, які поєднують у собі "вражаючий економічний розвиток з таким же вражаючим апаратом політичного контролю", - вказано у звіті.

Правлячі сили в цих чотирьох країнах підтримують свій контроль жорстким обмеженнями на засоби масової інформації та Інтернет, розповсюдженням націоналістичних версій історії в шкільних підручниках і використанням багатств країни у своїх власних інтересах, йдеться у звіті.

На світовій арені Китай суттєво зміцнив свій вплив в Африці і Латинській Америці, роздаючи щедру допомогу, не обумовлену жодними вимогами.

Росія, Іран і Венесуела, у свою чергу, використовують доходи від нафти "для розширення свого впливу за кордоном і підтримки своїх іноземних клієнтів", - вказано в звіті.

У документі також згадується Пакистан, яким часто правили військові, а також у зв`язку із зростаючими виступами екстремістів.

Демократичним країнам необхідно об`єднати зусилля проти авторитарних тенденцій і вжити нових заходів для захисту і розвитку демократичних інститутів, продовжують автори. Але ніяких конкретних пропозицій в цьому плані вони не наводять.