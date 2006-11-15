Мати зараженої ВІЛ дитини намагалася вбити себе та трьох дітей

У Південному Казахстані мати зараженої ВІЛ дитини намагалася викинутися з вікна п`ятого поверху разом з трьома дітьми. Про це в інтерв`ю інтернет-виданню Фергана.Ру повідомив голова казахстанського фонду «Захист дітей від Сніду» Сагдат МАСАУРОВ. За словами МАСАУРОВА, психологам вдалося запобігти спробі самогубства.

За даними видання, жертви спалаху ВІЛ-інфекції в Південному Казахстані стикаються з цілою низкою важких проблем. Наприклад, більшість місцевих шкіл не готові до сумісного навчання хворих і здорових учнів. Побоюючись неадекватного ставлення однокласників, батьки ВІЛ-інфікованих дітей не хочуть відпускати їх в школу. Від хворих малюків часто відмовляються родичі, в деяких випадках підтвердження діагнозу приводить до розпаду сім`ї.

Крім того, як мінімум одна постраждала сім`я була виключена чиновниками із списку тих, що потребують матеріальної допомоги після смерті зараженої дитини. Тепер матері, що витратила на лікування хворого малюка всі заощадження, нічим годувати трьох дітей, що залишилися.

На даний момент на рахунки фонду «Захист дітей від СНІДу» надійшло 840 тис. доларів США. Кожній постраждалій сім`ї планується виділити з цієї суми близько 38 тисяч доларів.

В результаті виявленого літом спалаху ВІЛ-інфекції в медичних установах Південного Казахстану невиліковним захворюванням було заражено 78 дітей, а також 8 жінок, які продовжували годувати заражених немовлят грудьми. Вісім заражених дітей вже померли.

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