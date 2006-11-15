Смерть за смерть: другий обстріл Ізраїлю за день

Ізраїльське місто Сдерот в середу ввечері вдруге було обстріляне ракетами: кілька осіб поранено, одна людина в тяжкому стані, передає агентство Рейтер.

У середу вранці Сдерот уже зазнав обстрілу ракетами типу "Кассам" і "Кудс", випущеними з боку сектора Газа, внаслідок чого було вбито 57-річну жінку, а також тяжко поранений 24-річного чоловіка.

Відповідальність за запуск ракет узяли на себе бойовики "Бригад Ізеддін Аль-Кассам" - військового крила руху ХАМАС і "Бригад аль-Кудс" - бойового підрозділу угруповання "Ісламський джихад".

Палестинці стверджують, що ракетний удар став помстою за вбивство 19 осіб при артилерійському обстрілі міста Бейт Ханун. За словами представника руху ХАМАС Фаузі Бархума (Fawzi Barhoum), "окупанти не припинили нападу ні до, ні після Бейт Хануна, тож і палестинці залишають за собою право на опір".

Офіційний Єрусалим вже заявив, що "терористичні організації дорого заплатять за цей напад". "Уряд повинен віддати армії наказ повністю відвернути запуски ракет", - наполягає голова міністерства громадської безпеки Ізраїлю Аві Діхтер.

Прикордонні з сектором Газа ізраїльські міста зазнають майже щоденного ракетного обстрілу з палестинського боку з вересня 2000 року. Як нагадує AFP, за цей час "Кассами" стали причиною загибелі дев`яти ізраїльтян, шестеро з яких були мешканцями Сдерота.