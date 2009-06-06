Французькі феміністки звинуватили Барака Обаму

Французькі феміністки звинуватили президента США Барака Обаму в недостатньо критичному ставленні до ісламського фундаменталізму. Про це 5 червня повідомляє AFP.

Феміністок обурила промова, зроблена Обамою під час близькосхідного турне 3-4 червня. Під час виступу в Каїрі Обама, зокрема, заявив, що західні країни не повинні вказувати мусульманським жінкам, який одяг їм носити. Обмеження на носіння традиційних головних уборів в деяких європейських державах американський президент розцінив як "ворожість щодо будь-якої релігії під прикриттям помилкового лібералізму".

У Франції традиційні головні убори заборонено носити в державних школах. Французькі феміністки вважають цей предмет одягу символом гноблення жінки.

У зв`язку з висловами Обами французька феміністська організація "Ni Putes Ni Soumises" випустила офіційну заяву, в якій зазначено, що президент США "звів нанівець зусилля мільйонів жінок, багато з яких заплатили життям за те, щоб уникнути фундаменталістського насильства".

У своїй каїрській промові Барак Обама закликав ісламський світ до початку нової ери у відносинах з США. Він запропонував забути всі розбіжності і надалі будувати відносини на взаємній зацікавленості та пошані одне до одного. Наступний пункт після Близького Сходу в розкладі Обами - Париж.

Лента.ру